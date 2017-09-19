Нацбанк немного укрепил курс гривни
Вторник, 19 сентября 2017, 09:50
Национальный банк немного укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 сентября на 4 копейки и установил его на уровне 26,18 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,28 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5433 гривни.
Экономическая правда
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