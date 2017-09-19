Нацбанк немного укрепил курс гривни

Национальный банк немного укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 сентября на 4 копейки и установил его на уровне 26,18 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,28 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5433 гривни.

Экономическая правда