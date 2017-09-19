Украинцы создали бота, который отслеживает повышение цен в Uber

Киевлянин создал Telegram-бота, который бесплатно мониторит цену поездок и сообщает, когда она опускатеся.

Об этом сообщает Ain.ua.

"Идея возникла из собственной необходимости. Я встречал подобный функционал в виде приложения, но по-моему это слишком громоздко. Реализация через чат-бот – самое простое и быстрое решение", — пояснил создатель.

Алгоритм простой: в приложении Telegram нужно найти @shuberbot и сбросить ему две локации — точку А и точку В. Если к этому маршруту на данный момент применен пиковый коэффициент, бот уведомит пользователя о снижении цены, как только она произойдет. Если же коэффициент не применен, бот сообщит об этом и выдаст стандартную цену.

Отмечается, что решение не работает в десктопной версии Telegram, поскольку там недоступна возможность отправки локаций.

Чат-бот общается в "шуточном" формате, иногда балуясь жаргонными фразами. Умеет говорить на двух языках — украинском и русском (язык выбирается автоматически на основе установленного языка интерфейса).

Напомним, Uber существенно поднял тарифы в Киеве.