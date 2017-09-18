OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 18 сентября.

О бюджете. На сайте Рады опубликовали проект бюджета на 2018 год, с доходами 877 миллиардов гривен и расходами 948,1 миллиарда гривен. Согласно проекту бюджета, предельный размер госдолга на конец 2018 года установят в размере 1,999 триллиона гривен.

О прожиточном минимуме. Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить прожиточный минимум до 1853 гривен.

О НБУ. И.о. главы Нацбанка Яков Смолий дал интервью ЭП. Он рассказал об инфляции и курсе гривни.

О банках. Владелец ТАСкомбанка и Universal Bank бизнесмен Сергей Тигипко намерен купить львовский VS Банк, "дочку" Сбербанка.

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Руководитель НБУ Яков Смолий: Депозиты не должны быть основным источником доходов украинцев

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Сырьевая Украина, или Как Россия зарабатывает на украинском стекле

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