На погашение госдолга в 2018 году выделят 176 миллиардов

Объем платежей по погашению государственного долга на 2018 год прогнозируется в размере 175 725,5 млн грн, что на 46 166,5 млн грн больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", который обнародован на сайте Верховной Рады.

Использование этих средств будет отражено в специальном фонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов.

На погашение внешнего государственного долга уйдет 61 701,3 млн грн, или на 30 763,3 млн грн больше плана на 2017 год, погашение внутреннего государственного долга – 114 024,2 млн грн, или на 15 403,2 тыс. грн больше плана на 2017 год.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется в объеме 130 200,3 млн грн, что на 16 932,0 млн грн больше плана на 2017 год.

Обслуживание внутреннего государственного долга составит в 2018 году 79 340,3 млн гривен.

Увеличение указанных расходов связано с ростом государственного внутреннего долга, что обусловлено необходимостью осуществления сверхплановых заимствований с целью капитализации государственных банков и предоставления кредитов ФГВФЛ и финансирования дефицита государственного бюджета за счет внутренних государственных заимствований, а также стоимости долговых инструментов на внутреннем финансовом рынке.

Обслуживание внешнего государственного долга на 2018 год запланировано в сумме 50 860,1 млн гривен. Увеличение расходов на обслуживание внешнего государственного долга обусловлено ростом прогнозного официального курса гривны к доллару США.

Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2018 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 305 925,8 млн грн, из которых 193 364,4 млн грн – выплаты по внутреннему долгу и 112 561,4 млн грн составляют выплаты по внешнему долгу.

Расходы проекта государственного бюджета на 2018 год по погашению и обслуживанию государственного долга запланированы в соответствии с:

- графиками платежей по уже существующему государственному долгу на момент составления показателей проекта Государственного бюджета на 2018 год;

- ожидаемыми объемами заимствований до конца 2017 года, прогнозными объемами заимствований на 2018 год для финансирования государственного бюджета;

- прогнозными процентными ставками и курсами валют;

- прогнозом объемов расходов на управление государственным долгом.

Экономическая правда