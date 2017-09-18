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Украина импортирует из России и Беларуси стекла на 80 миллионов долларов ежегодно

Понедельник, 18 сентября 2017, 17:50

98% сырья для производства стекла Украина экспортирует в Россию и Беларусь, импортируя из этих стран готовое стекло.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Украина занимает второе место в Восточной Европе по показателю имеющихся запасов стекольного сырья. Большинство месторождений, а их около 100, имеют подтвержденные запасы в 5 млн тонн каждое.

Однако, каждый год 2% добытого сырья перерабатываются на низкокачественную продукцию, которую не может использовать наша строительная промышленность из-за устаревшей технологии. Еще 18% покупает Белоруссия. Остальные 80% экспортируются в Россию.

В прошлом году экспорт в эту страну составил 300 тысяч тонн на сумму 6 млн долларов США.

Автор отмечает, что на внутреннем рынке есть спрос на 3,4 миллиарда квадратных метров современного строительного стекла. Зато, в прошлом году импорт качественного стекла только на изготовление стеклопакетов достиг 314 тысяч тонн.

Украина же произвела 673 тонны стекла по технологиям XIX века (методом вытягивания и литья со шлифовкой). Такие стеклянные изделия не могут использоваться в современном строительстве по техническим нормам Евросоюза, на которые страна обязалась перейти в рамках Ассоциации с ЕС.

Украинские строители и отечественные производители окон импортируют стекло из России и Беларуси почти на 80 миллионов долларов ежегодно.

Отмечается, что ежегодный прирост мирового производства листового стекла составляет 7%. Средний уровень потребления стекла на одного человека в мире дифференцированный в зависимости от уровня развития экономики.

Для стран, имеющих переходную или развивающуюся экономику, уровень потребления составляет от 3 до 5 кг на человека. В развитой Европе это 18-28 кг, в зависимости от страны.

Украина производит ориентировочно 3,5 кг на человека и потребляет менее 5 кг на гражданина. При этом из тех производимых 3,5 кг - современного флоат-стекла нет. Закрывается спрос на современное стекло за счет импорта на все 100%.

Подробнее читайте по ссылке: Сырьевая Украина, или Как Россия зарабатывает на украинском стекле

Экономическая правда

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