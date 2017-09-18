Проект госбюджета предусматривает ослабление курса до 30,1 гривен за доллар

Проект государственного бюджета 2018 года предусматривает снижение курса гривны до 30,1 гривен за доллар на конец года.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте о государственном бюджете на 2018 год.

В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/доллар.

При этом среднегодовой курс гривны, который заложил в госбюджет Минфин, составляет 29,3 грн/доллар.

Сообщается, что для проведения сравнительного анализа использовались показатели, определенные законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год" с изменениями от 13 июля 2017 года № 2137-VIII.

Напомним, Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдал на рассмотрение в парламент.

Экономическая правда