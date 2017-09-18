Руководитель НБУ объяснил рост инфляции

Исполняющий обязанности главы Нацбанка считает, что на повышение уровня инфляции выше ожидаемой повлияли немонетарные причины.

Об этом Яков Смолий рассказал в интервью Экономической правде.

"К сожалению, начиная с мая инфляция превышает наши прогнозы. К ее ускорению привело подорожание четырех групп товаров. Причины подорожания - вне зоны влияния монетарной политики", - сказал он.

"На сырые продукты питания, прежде всего фрукты и овощи, выросли цены из-за неблагоприятных погодных условий как весной этого года, так и в августе. Кроме того, были повышены акцизные тарифы на табачные изделия, что также повысило индекс потребительских цен ", - заявил Смолий.

И.о. председателя НБУ объяснил подорожание мясных и молочных продуктов расширением рынков сбыта.

"Это вызвано сокращением их предложения на внутреннем рынке из-за того, что украинские производители начали поставлять эту продукцию в еврозону, а объемы производства не увеличились", - сказал руководитель НБУ.

"Мы видим вероятность отклонения от центральной точки целевого диапазона, который мы таргетируем (8% плюс минус 2%) более существенно, чем предполагает наш текущий прогноз на уровне 9,1%", - заявил Смолий.

В то же время, НБУ не собирается прибегать к нестандартным шагам для выполнения таргетов по инфляции.

"Важно помнить, что режим инфляционного таргетирования направлен на обеспечение понятности и предсказуемости действий центрального банка и в случае, если Нацбанк не попал в цель, надо объяснить, почему так произошло и что он сделает, чтобы этой цели достичь", - сказал Смолий .

"То есть, мы говорим о том, что хотим достичь установленной цели теми монетарными инструментами, которые есть в распоряжении Национального банка, и ожидаем, что нам это удастся сделать уже во втором квартале следующего года", - резюмировал глава НБУ.

Экономическая правда