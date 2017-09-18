АМКУ оштрафовал "lifecell" на 19,5 миллиона гривен за "посекундную" тарификацию

Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора "lifecell" на 19,5 миллиона гривен за "посекундную" тарификацию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Только что Антимонопольным Комитетом принято решение по делу против ответчика ООО "Лайфселл" по коммуникации условий тарификации звонков (статья 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции"). Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "посекундная". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, что началась", - отметил Терентьев.

По словам главы АМКУ, на компнаию наложен штраф в размере 19,466 млн гривен.

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