АМКУ оштрафовал "lifecell" на 19,5 миллиона гривен за "посекундную" тарификацию
Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора "lifecell" на 19,5 миллиона гривен за "посекундную" тарификацию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.
"Только что Антимонопольным Комитетом принято решение по делу против ответчика ООО "Лайфселл" по коммуникации условий тарификации звонков (статья 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции"). Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "посекундная". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой минуты, что началась", - отметил Терентьев.
По словам главы АМКУ, на компнаию наложен штраф в размере 19,466 млн гривен.
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