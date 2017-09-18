Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 18 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,22 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,37 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,558 гривни.

Экономическая правда