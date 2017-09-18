Нацбанк существенно снизил официальный курс гривни
Понедельник, 18 сентября 2017, 09:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 18 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,22 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,37 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,558 гривни.
Экономическая правда
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