Все разделы
Укр / Рус

Аэропорт "Днепр" может снова стать государственной собственностью

Воскресенье, 17 сентября 2017, 11:15

Международный аэропорт "Днепр" планируется вернуть в государственную или муниципальную собственность.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии журналистам в субботу, 16 сентября, передает Укрінформ

"Это классический пример того, насколько монополия убивает рынок. Аэропорт "Днепр" в руках компании группы Коломойского. Вместо того, чтобы открыть возможность для полета всем, они создали комфортные условия для "Днеправиа" и Австрийских авиалиний, которые являются их партнером", - отметил Омелян.

По словам министра, сейчас происходят соответствующие судебные процессы вокруг аэропорта "Днепр".

"И я надеюсь, что он будет возвращен в государственную или муниципальную собственность. И мы поставим на этом точку. Многомиллионный город не может зависеть от того, что хочет себе некий "господин". Это абсурд", - подчеркнул Омелян.

Напомним, терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

аэропорт Днипро
Материалы по теме
Аэропорт "Одесса" начал обслуживать международные рейсы в новом терминале 3 сентября 2017, 11:15
Аэропорт "Николаев" может принять первые рейсы до конца года 19 августа 2017, 12:55
В аэропорту "Львов" ждут ирландского лоукостера. Не Ryanair 5 августа 2017, 13:20
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте