Аэропорт "Днепр" может снова стать государственной собственностью

Международный аэропорт "Днепр" планируется вернуть в государственную или муниципальную собственность.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии журналистам в субботу, 16 сентября, передает Укрінформ

"Это классический пример того, насколько монополия убивает рынок. Аэропорт "Днепр" в руках компании группы Коломойского. Вместо того, чтобы открыть возможность для полета всем, они создали комфортные условия для "Днеправиа" и Австрийских авиалиний, которые являются их партнером", - отметил Омелян.

По словам министра, сейчас происходят соответствующие судебные процессы вокруг аэропорта "Днепр".

"И я надеюсь, что он будет возвращен в государственную или муниципальную собственность. И мы поставим на этом точку. Многомиллионный город не может зависеть от того, что хочет себе некий "господин". Это абсурд", - подчеркнул Омелян.

Напомним, терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной.