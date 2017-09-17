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Процедуру избрания нового главы УЗ перенесли на 20 сентября

Воскресенье, 17 сентября 2017, 10:05

Номинационный комитет перенес определения сроков начала процедуры избрания нового председателя правления ПАО "Укрзализныця" на 20 сентября.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии журналистам в субботу, 16 сентября, передает Укрінформ.

"Если бы Балчун все это не сорвал совместно со своими сторонниками, то до конца 2016 года у нас уже быть введено полностью корпоративное управление Укрзализныци, назначен наблюдательный совет. Должны быть назначены нормальные руководители структурных подразделений, сформирована нормальная новая структура вертикально-интегрированной компании. Этого всего не было сделано", - сказал Омелян.

"20 сентября, надеюсь, что мы снова встретимся в рамках Номинационного комитета, обсудим вопрос с запуском процедуры избрания нового руководителя Укрзализныци. Насколько качественно это будет реализовано и что будет с наблюдательным советом - увидим ", - добавил он.

Ранее министр инфраструктуры заявлял, что Номинационный комитет Кабинета министров определит сроки начала процедуры избрания нового руководителя и членов наблюдательного совета ПАО "Украинская железная дорога" 1 сентября.

Напомним, глава УЗ Войцех Балчун подал в отставку.

Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

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Укразализныця
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