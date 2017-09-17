Процедуру избрания нового главы УЗ перенесли на 20 сентября
Номинационный комитет перенес определения сроков начала процедуры избрания нового председателя правления ПАО "Укрзализныця" на 20 сентября.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии журналистам в субботу, 16 сентября, передает Укрінформ.
"Если бы Балчун все это не сорвал совместно со своими сторонниками, то до конца 2016 года у нас уже быть введено полностью корпоративное управление Укрзализныци, назначен наблюдательный совет. Должны быть назначены нормальные руководители структурных подразделений, сформирована нормальная новая структура вертикально-интегрированной компании. Этого всего не было сделано", - сказал Омелян.
"20 сентября, надеюсь, что мы снова встретимся в рамках Номинационного комитета, обсудим вопрос с запуском процедуры избрания нового руководителя Укрзализныци. Насколько качественно это будет реализовано и что будет с наблюдательным советом - увидим ", - добавил он.
Ранее министр инфраструктуры заявлял, что Номинационный комитет Кабинета министров определит сроки начала процедуры избрания нового руководителя и членов наблюдательного совета ПАО "Украинская железная дорога" 1 сентября.
Напомним, глава УЗ Войцех Балчун подал в отставку.
Новым временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци" назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов.
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