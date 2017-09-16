Wizz Air позволит покупать билеты без указания имени пассажира

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air ввел новую функцию, позволяющую покупать билеты на рейс без указания имени пассажира.

Об этом сообщает TripMyDream.

Как отмечается, согласно новым условиям Wizz Air, теперь при бронировании билетов достаточно указать только одно имя, остальных пассажиров можно добавить без указания их имен.

"Нюанс лишь в том, что за каждого "безымянного" пассажира придется дополнительно заплатить 10 евро. Также в момент бронирования потребуется оплатить полную стоимость билетов и сумму сборов за все услуги для пассажиров", - пишет издание.

Указать имена нужно будет не позднее, чем к моменту онлайн-чекина на рейс. А при оплате по тарифу Plus Fare, согласно которому регистрация на рейс происходит в аэропорту, имена попутчиков нужно указать не позже, чем за три часа до вылета – в противном случае билеты будут аннулированы.