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Решение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре - Коболев

Суббота, 16 сентября 2017, 14:20

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ожидает решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите газа в ноябре 2017 года.

Об этом он заявил в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По делу о транзите, насколько мы знаем, расписание осталось прежним - мы должны получить решение по делу о транзите в ноябре", - сказал он.

При этом Коболев считает важным для сохранения транзита, будет ли "Газпром" обязан платить "Нафтогазу Украины" за недопоставленные объемы газа.

Напомним, Коболев также заявил, что Siemens отказался поставлять оборудование в Украину, чтобы не потерять заказы в РФ.

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Коболев
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