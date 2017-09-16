Украинский экспорт вырос на 22%

В январе-июле 2017 Украина экспортировала товаров на 23,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что страна также импортировала товаров на 26,563 млрд долларов.

По сравнению с январем-июлем 2016 экспорт увеличился на 22,1% (на 431,35 млн долларов), импорт - на 29,4% (на 604,150 00015 млн долларов).

Отрицательное сальдо составило 2,708 млрд долларов, тогда как в январе-июле 2016 также отрицательное - 980,4 млн долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,90, тогда как в январе-июле 2016 - 0,95.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.

Напомним, в I квартале 2017 объем украинского экспорта товаров и услуг составил 12,4 миллиарда долларов, что на 2,7 млрд, или 28%, больше чем в 2016 году.