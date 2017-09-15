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Экс-замглавы Укргазбанка сообщили о подозрении

Пятница, 15 сентября 2017, 19:30

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО АБ "Укргазбанк" по факту служебного подлога и служебной халатности, что повлекло ущерб на сумму более 155 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Экс-чиновника подозревают в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение потеряло право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы.

Размер нанесенного ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается выводами судебно-экономических экспертиз.

По результатам досудебного следствия, бывшему заместителю председателя правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 и ч.1 ст.366 УК Украины (служебная халатность и служебный подлог).

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Экономическая правда

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Укргазбанк
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