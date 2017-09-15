Правительство утвердило проект бюджета-2018

Правительство утвердило проект бюджета на 2018 год и отдало его на рассмотрение в парламент.

Это произошло во время заседания правительства в пятницу, 15 сентября.

"Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 триллион", - заявил Гройсман.

По словам премьера, фактический рост бюджета за счет роста национальной экономики составит 15%.

Минимальная заработная плата вырастет на 16,3% до 3723 гривен.

"Наша главная задача, чтобы доходы росли быстрее, чем инфляция", - прокомментировал рост зарплаты Гройсман.

На социальные расходы в проекте бюджете запланировано 122,7 млрд гривен.

Из них 55 миллирдов - на субсидии, 57,9 миллиарда на льготы малообеспеченным семьям, 2,7 млрд на закупку домохозяйствами твердого топлива.

Расходы на оборону правительство планирует также увеличить до 5% ВВП, что становить164,9 млрд гривен.

На дороги в 2018 году планируется выделить 44 млрд гривен.

Из них 4 млрд на строительство магистрали "Львов - Тернополь-Хмельницкий -Винница - Умань - Одесса - Николаев - Херсон" и 2 млрд на ремонт трассы "Киев - Харьков - Довжанский". По словам премьера, ремонт начнется, как только наступят хорошие погодные условия.

На Фонд энергоэффективности, который уже начинают финансировать международные партнеры, будет выделено 800 млн с бюджета. 400 млн гривен будет выделено на "теплые кредиты".

На развитие аграрного сектора правительство собирается выделить 7,3 млрд гривен.

Среди прочего в аграрном секторе правительство собирается ввести новую программу развития небольших фермерских хозяйств, на что выделено 1 млрд гривен. 2 млрд бюджетных гривен должны пойти на дотации аграриям. На программу 20% компенсации на технику, которая производится в Украине, запланировано выделить более 5 млрд.

Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - до 321,14 млрд гривен. Местные доходы должны быть увеличены до 250,38 млрд, на 36%.

"Местные бюджеты будут расти, то есть их ответственность также должна расти", - отметил премьер, комментируя прозрачность бюджетных расходов.

На образование бюджет-2018 предусматривает выделение 217,5 млрд гривен.

В эту сумму входит рост заработной платы для учителей на 25%, 1 млрд будет выделено на модернизацию начальной школы, 54 миллиона - на создание национальной электронной платформы для размещения учебной литературы, 504,5 млн - на инклюзивное образование.

На программы развития науки планируется выделить 7,9 млрд гривен.

На здравоохранение - 112,5 млрд гривен.

"Этого ресурса будет достаточно для внедрения новой системы здравоохранения", - заявил премьер.

Экономическая правда