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Кабмин выделит 800 миллионов на запуск Фонда энергоэффективности

Пятница, 15 сентября 2017, 17:15

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует выделение 800 миллионов гривен на запуск Фонда энергоэффективности в 2018 году.

Об этом он заявил журналистам в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передают Українські Новини.

"На следующий год мы планируем (направить) 800 млн гривен в этот фонд", - сказал Гройсман.

Напомним, в июне Шефчович заявил, что Европейский союз выделит Украине 100 миллионов евро для Фонда энергоэффективности, а Европейская комиссия одобрила предварительное решение о выделении 50 миллионов евро на поддержку Фонда.

Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет.

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