Кабмин выделит 800 миллионов на запуск Фонда энергоэффективности
Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует выделение 800 миллионов гривен на запуск Фонда энергоэффективности в 2018 году.
Об этом он заявил журналистам в ходе встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, передают Українські Новини.
"На следующий год мы планируем (направить) 800 млн гривен в этот фонд", - сказал Гройсман.
Напомним, в июне Шефчович заявил, что Европейский союз выделит Украине 100 миллионов евро для Фонда энергоэффективности, а Европейская комиссия одобрила предварительное решение о выделении 50 миллионов евро на поддержку Фонда.
Европейский Союз предложил программу поддержки Фонда энергоэффективности на 5 лет.
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