В Украине самые высокие в Европе тарифы на электричество - глава НКРЭ
Тарифы на электрическую энергию в Украине являются крупнейшими в Европе.
Об этом сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению ввода нового рынка электрической энергии председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНИАН.
"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине крупнейшие в Европе", - сказал Волк.
Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.
"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на стабильные качественные услуги", - отметил Вовк.
Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии".
Принятие закона было одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.
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