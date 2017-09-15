В Украине самые высокие в Европе тарифы на электричество - глава НКРЭ

Тарифы на электрическую энергию в Украине являются крупнейшими в Европе.

Об этом сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению ввода нового рынка электрической энергии председатель Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНИАН.

"Долгое время, в течение 25 лет были очень теплые и родительские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине крупнейшие в Европе", - сказал Волк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена ​​справедливая цена на стабильные качественные услуги", - отметил Вовк.

Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии".

Принятие закона было одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро.