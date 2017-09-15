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Правительство не видит объективных причин для повышения цен на газ

Пятница, 15 сентября 2017, 12:13

Правительство не видит объективных оснований для повышения цены газа для населения, но ведет переговоры с МВФ, в ходе которых информирует фонд о выполнении его требований Украиной.

Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион в ходе первого заседания Координационного центра по обеспечению внедрения нового рынка электрической энергии, сообщает "Укринформ".

"На сегодня нет объективных оснований для повышения цены газа для населения", - заявил вице-премьер-министр.

"Ведутся переговоры с МВФ о том, что Украина выполнила требования МВФ. Обязательства, подписанные с МВФ, будут выполнены", - сказал Кистион.

Как сообщалось, первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине очень низкие по сравнению с соседними странами.

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МВФ Кабмин газ
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