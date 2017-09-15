МВФ о земельной реформе: это не должно продолжаться 25 лет

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон отметил важность проведения земельной реформы в Украине.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Земельная реформа остается важным элементом программы. Мы договорились, что нужно больше времени, чтобы принять правильное решение по этой важной теме", - сказал он.

"В течение последней четверти века я слышу от разных политиков, что земельная реформа в Украине невозможна. Это правда, что такая реформа требует времени и преимущества от нее можно будет увидеть со временем. Но это не должно продолжаться 25 лет", - заявил заместитель главы МВФ.

"Мы видим возрождение сельского хозяйства, которое, очевидно, является сильной стороной Украины. Даже сельское хозяйство, которое было ориентировано на экспорт в Россию, было очень эффективно переориентировано на Запад. И этот потенциал гораздо больше", - отметил Липтон.

По его словам, эта реформа может быть реализована различными путями, существуют различные модели и примеры из разных стран.

"Важно то, чтобы земельная реформа проводилась, а не отсутствовала. Это не является требованием для последующего пересмотра программы. Но сама идея, что Украина должна быть еще длительный период времени без земельной реформы, очень контрпродуктивна", - заявил он.

"Украина должна и может найти путь для публичных дебатов и достижения консенсуса, чтобы преодолеть отказ, прекращение и блокировку этой реформы. Опять же, в такой ситуации лучше действовать, чем ничего не делать", - подытожил Липтон.

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