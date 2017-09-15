Все разделы
Укр / Рус

Facebook разрешит временно скрывать посты друзей

Пятница, 15 сентября 2017, 09:32

Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию Snooze — временного скрытия постов друзей и сообществ.

Об этом пишет Meduza со ссылкой на Techcrunch.

Журналисты обнаружили, что скрыть обновления можно на 24 часа, неделю или месяц.

Официально о выходе новой функции не объявляли. Пока Snooze работает только в США и лишь в десктопной версии. Кнопка находится ниже функции "скрыть публикацию".

Сейчас можно отменить подписки на обновления конкретных пользователей, не удаляя из друзей, но на постоянной основе.

Еще одна функция позволяет видеть в своей ленте больше или, наоборот, меньше постов друга.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Facebook
Материалы по теме
Facebook создает голосового помощника 14 сентября 2017, 17:35
Власти Испании оштрафовала Facebook на 1,2 миллиона долларов 11 сентября 2017, 16:55
Facebook тестирует сервис для организации встреч с друзями 10 сентября 2017, 19:22
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте