В МВФ не назвали дату прибытия оценочной миссии в Украину

В МВФ прогнозируют возвращение в Украину уже в "ближайшем будущем" оценочной миссии Фонда для проведения четвертого пересмотра в рамках выделения следующего транша программы расширенного кредитования EFF.

С таким заявлением выступил в четверг во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

"Исходя из дискуссий господина Липтона с (украинской - ред.) властью, мы ожидаем, что миссия вернется в Украину в ближайшем будущем", - сказал представитель Фонда.

Он заметил, что не может сейчас назвать дату, когда это может случиться.

Впрочем, по его словам, визит миссии "будет возможен, когда все мероприятия, предусмотренные в рамках пересмотра, будут выполнены" украинской стороной.

Как сообщалось, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Напомним, Национальный банк ожидает транш от МВФ 2 млрд долларов и от Еврокомиссии 600 млн евро до конца 2017 года.