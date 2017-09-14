НБУ не ожидает сильных колебаний курса гривни этой осенью

Национальный банк Украины ожидает умеренной волатильности обменного курса гривни нынешней осенью, поскольку традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль на валютном рынке.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНИАН.

"Мы ожидаем умеренной волатильности обменного курса гривни. В последние недели снова стали распространяться заявления, что курс гривни всегда стремительно девальвирует осенью, и якобы эта осень не будет исключением. Мы такое беспокойство не разделяем", - сказал Чурий.

Он отметил, что валютный рынок Украины действительно был подвержен сезонности, однако применение плавающего курсообразования, развитие валютного рынка и проведение преобразований в других секторах экономики позволяют ожидать снижения такой сезонности.

"Традиционные осенние факторы уже играют значительно меньшую роль. К примеру, "Нафтогаз" имеет достаточный объем валютных поступлений и не давит на валютный рынок с разовыми крупными покупками. Минфин возмещает бизнесу НДС более-менее равномерно. Кроме того, осень - это время поступлений валютной выручки от экспорта нового урожая", - добавил Чурий.

Также он подчеркнул, что Нацбанк продолжает присутствовать на валютном рынке, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса под влиянием ситуативных факторов.

Напомним, 14 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,08-26,11 гривни за доллар, а к 11:00 подросли до 26,14-26,17 гривни за доллар.

Как известно, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на 6 копеек и установил его на уровне 26,07 гривни за доллар.