НБУ сохраняет учетную ставку и ухудшает прогноз инфляции

Национальный банк сохранил учетную ставку неизменной на уровне 12,5% годовых.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории" - говорится в сообщении.

В августе потребительская инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.

В НБУ считают, что до конца текущего года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению.

Прежде всего – учитывая высокую базу сравнения прошлого года, ожидаемую умеренную волатильность обменного курса и затухания эффектов "инфляционных сюрпризов".

Вместе с тем, в этом году инфляция снизится медленнее, чем предполагалось в июльском прогнозе (до уровня 9,1%).

"В дальнейшем необходимость возвращения инфляции до целевых значений может обусловить содержание учетной ставки на текущем уровне до получения Национальным банком четких признаков нивелирования инфляционных рисков", - заявили в Нацбанке.

Сдержанная монетарная политика должна способствовать сохранению тренда, улучшения инфляционных ожиданий и приближению инфляции к центральной точке целевого диапазона во втором квартале 2018 года.

В то же время Нацбанк продолжит внимательно следить за факторами, которые могут усилить давление на инфляцию, и отобразит их ожидаемый эффект в обновленном прогнозе инфляции.

В дальнейшем необходимость возвращения инфляции до целевых значений может обусловить содержание учетной ставки на текущем уровне до получения НБУ четких признаков нивелирования инфляционных рисков.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

31 мая Кабинет министров ухудшил прогноз инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.

Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.

Экономическая правда