СБУ "взяла" топ-чиновника УЗ, который требовал 300 тысяч долларов за должность

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки первого заместителя начальника департамента аудита и контроля "Укразализныци" Джакели Вахтанга.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Несколько часов назад, оперативниками СБ Украины задержан с поличным первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная" Джакели Вахтанга, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в УЗ", - написал он.

"При этом, за решение данного вопроса Джакели планировал получить неправомерную выгоду в размере 300 тысяч долларов", - добавил он.

Как известно, поляк Джакели Вахтанг был назначен первым заместителем начальника Департамента аудита и контроля "Укрзализныци" в мае.

Подробнее о "таинственном" поляке, как его называют в СМИ, читайте по ссылке.

Экономическая правда