Бизнес экс-главы "Укргаз-энерго" переходит к "Нафтогазу"

Игорь Воронин теряет контроль над своими газораспределительными активами.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, Воронин был отстранен от должности главы наблюдательного совета "Кировоградгаза", в котором ему (через ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-инвест") принадлежит 27% акций.

Соответствующее кадровое решение было принято на внеочередном собрании акционеров "Кировоградгаза", состоявшегося летом этого года. Тогда же с должности главы правления ОАО был снят близкий Воронину Игорь Ященко.

Сейчас главой правления "Кировоградгаза" является Александр Гладкий, а набсовет возглавляет Олег Диденко. Оба назначены по решению НАК "Нафтогаз Украины", который владеет 50%+1 голос кировоградской компании.

При этом, в ближайшее время "Нафтогаз" рассчитывает провести аналогичную операцию на "Черкассыгазе", который также контролируется окружением Воронина. По данным ЭП, по инициативе юристов НАК в сентябре судом был наложен арест на акции черкасской компании.

Соответствующее решение принято в качестве обеспечительной меры – на период рассмотрения основного иска "Нафтогаза Украины": о признании недействительной допэмиссии акций "Черкассыгаза", осуществленной в 2005 году. Тогда в результате этого решения пакет "Нафтогаза" в черкасской компании был "размыт" с контрольных 51% до ничего не решающих 9,9%.

Если иск будет удовлетворен, НАК рассчитывает использовать свою восстановленную акционерную долю для проведения внеочередного собрания акционеров "Черкассыгаза", и проведения там кадровых перестановок по кировоградскому сценарию.

Игорь Воронин получил известность на рынке в 2006 году, когда возглавил ЧАО "Укргаз-энерго" - структуру, через которую в Украине продавала импортируемый газ компания Rosukrenergo Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и российского "Газпрома".

На рынке газораспределения Воронин до последнего времени занимал вторую (после Фирташа) строчку – к сфере его влияния относились "Кировоградгаз", "Черкассыгаз", "Мелитопольгаз" и "Уманьгаз".

Дмитрий Рясной, ЭП