Нацбанк ослабил курс гривни

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 сентября на 1 копейку и установил его на уровне 26,01 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,04 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5436 гривни.

Экономическая правда