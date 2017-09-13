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Нацбанк ослабил курс гривни

Среда, 13 сентября 2017, 09:25

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 сентября на 1 копейку и установил его на уровне 26,01 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,04 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5436 гривни.

Экономическая правда

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