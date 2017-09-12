Apple представила iPhone 8/8 Plus

Компания Apple представила новые модели смартфона iPhone: 8 и 8 Plus.

Об этом сообщает Ain.ua.

Смартфон немного обновил дизайн. Он будет доступен в трех цветах: серебристом, сером и золотистом. Динамики в "восьмерке" будут 25% громче.

Смартфон получил новый шестиядерный процессор, A11 Bionic, он на 70% быстрее, чем А11, также — новый графический чип на 30% быстрее.

У объективов камеры диафрагма f1.8 и f2.8 что светлее, чем у 7 Plus.

Во время презентации представители компании также продемонстрировали работу некоторых AR-приложений на новом смартфоне. Одна из студий — Directive Games -продемонстрировала свою AR-игру прямо на сцене. Под AR оптимизированы и камеры, и процессор.