Повышение минимальной зарплаты не спровоцирует инфляцию - НБУ

Предусмотренное проектом государственного бюджета на 2018 год повышение с 1 января минимальной заработной платы до 3 723 гривен не спровоцирует ускорения инфляции.

Об этом рассказала заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает Liga.net.

"Повышение минимальной заработной платы в тех пределах, которые озвучил Минфин, не создаст существенного давления на наши прогнозы и на инфляцию", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что повышение минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3,2 тыс. грн не оказало существенного влияния на показатель инфляции.

Замглавы НБУ сообщила также, что ускорение инфляции в августе в годовом выражении связано с временными сезонными, а не фундаментальными факторами.

Как сообщалось, в проекте государственного бюджета заложено повышение с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен.

Напомним, по данным Госстата потребительские цены в Украине в августе 2017 по сравнению с июлем снизились на 0,1%, однако годовая инфляция (к августу прошлого года) составила 16,2%.

В мае Кабинет министров ухудшил прогноз инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.