Гривна на межбанке незначительно снизилась

12 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,04-26,06 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,04-26,06 гривны;

Евро - 31,10-31,13 гривны;

Российский рубль - 0,4525-0,4532 гривны.

Напомним, 12 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:20 установились на уровне 26-26,02 гривни за доллар.

Экономическая правда