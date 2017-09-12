Гривна на межбанке незначительно снизилась
Вторник, 12 сентября 2017, 17:20
12 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,04-26,06 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,04-26,06 гривны;
Евро - 31,10-31,13 гривны;
Российский рубль - 0,4525-0,4532 гривны.
Напомним, 12 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:20 установились на уровне 26-26,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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