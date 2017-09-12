Wizz Air решила чаще летать со Львова во Вроцлав

Лоукостер Wizz Air намерен с июня 2018 года увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю.

Об этом сообщает avianews.com.

В продажу билеты на дополнительную частоту поступят в ближайшие несколько недель.

"Подчеркивая свою приверженность региону, Wizz Air рад продолжать свое продуктивное сотрудничество с Международным аэропортом Львов им. Даниила Галицкого и предлагать еще больше новых возможностей в будущем", - заявили в Wizz Air.

Рейс Львов-Вроцлав лоукостер запустил 13 апреля 2017 года, вернувшись во Львов после двухлетнего перерыва в полетах.

Сейчас рейсы по данному маршруту выполняются два раза в неделю. С 21 сентября добавится третья частота по средам.

На данный момент Wizz Air также выполняет рейсы из Львова в Берлин.

Напомним, Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

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