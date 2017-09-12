На должность заместителя главы МинАПК претендует противник земельной реформы

Главным кандидатом на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия является вице-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Виктор Шеремета.

Декларация о доходах кандидата на должность заместителя министра по вопросам фермерства Шереметы была опубликована на сайте НАПК 11 сентября.

По информации издания agropolit.com кандидатуру Шереметы "лоббирует человек, приближенный к премьер-министру Гройсману".

Сам Шеремета в комментарии, который он предоставил изданию 7 сентября, признал, что ему предлагали эту должность, но пока не может ответить на вопрос, готов ли идти работать в министерство.

"Я человек занятой, у меня свое хозяйство. Около месяца назад было предложение от Мартынюка (Максим Мартынюк - первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия - ред) идти заместителем, но я согласился советником. Но вопрос открыт", - сказал он.

На вопрос, готов ли он занять должность в случае избрания, Шеремета ответил: "Сейчас я знаю только то, что нужно работать (смеется)".

Шеремета - владелец фермерского хозяйства "Геркулес", которое находится в Киевской области и занимается выращиванием зерновых культур. Согласно декларации, в собственности у Виктора Шереметы и его жены Екатерины находится 13 земельных участков общей площадью более 29 гектар.

Кроме того, на сегодняшний день Шеремета занимает должность вице-президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Ассоциация выступает против внедрения земельной реформы в Украине в ближайшее время.

"Только при условии принятия государственной программы и реализации семейного фермерства, изменения аграрной политики от олигархической к фермерской, устранения коррупции, рейдерства, формирования справедливой судебной власти, можно рассматривать рынок земли только через 5 лет", - сказано в обращении.

Заявления президента Ассоциации Ивана Томича о запрете продажи земли сельскохозяйственного назначения публикует официальный сайт партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Как известно, партия "Батькивщина" является противником земельной реформы.

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Александр Колесниченко, ЭП