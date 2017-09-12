Новым членом набсовета "Нафтогаза" станет экс-глава Минфина – источник

На прошлой неделе рабочая группа номинационного комитета, функционирующего при Министерстве экономики, завершила отбор кандидатов на должность независимого члена набсовета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, список состоит из пяти кандидатов, отобранных из четырех десятков претендентов.

В него вошли Юлия Берещенко (выходец из Фонда гарантирования вкладов), Надежда Васильева (сотрудник "Майкрософт Украина"), Дмитрий Литвак (партнер Ernst&Young), Ян Чадам (сотрудник польской газотранспортной компании Gaz-System) и Игорь Митюков.

"Сейчас эта пятерка будет подана на номинационный комитет, который отберет одного. Наибольшие шансы имеет Митюков, потому что в этой пятерке он набрал больше всего баллов", - говорит источник.

В конце 90-х годов Игорь Митюков возглавлял Минфин в правительствах Валерия Пустовойтенко и Виктора Ющенко.

В 2006-м Митюков был советником Виктора Януковича-премьер-министра, а в 2010-м – его внештатным советником в статусе президента.

Должность члена набсовета, на которую сейчас осуществляется подбор кандидатуры, появилась вследствие решения Кабмина увеличить состав НС "Нафтогаза" с 5 до 7 членов. Таким образом, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает "размыть" большинство голосов в набсовете, сосредоточенное вокруг СЕО госкомпании Андрея Коболева.

Заседание номинационного комитета, на котором будет отобрана кандидатура независимого члена НС НАК, состоится в конце сентября.

Дмитрий Рясной, ЭП