Экс-глава Госгеонедр заявляет, что его избили

В конце прошлой недели в столице избили экс-главу Государственной службы геологии и недр Украины Николая Бояркина.

Об этом он рассказал Укрінформу.

"Что касается моего здоровья. Выгляжу ужасно, потому что через рассеченные лицо и брови имею огромную гематому. Спасибо, что сохранили хоть глаза. А так, думаю, никто бы меня и не узнал сейчас. Соответствующее заявление в райотделе, надеюсь, полицейским удастся найти негодяев и заказчиков", - отметил он.

По мнению Бояркина, дело имеет характер заказа, поскольку нападавшие были с оружием, а именно - с пистолетом и ножом. Но при избиении никаких личных вещей не похитили.

"Не думал, что в 21 веке еще практикуют такие расправы. Это был явно не грабеж, потому что деньги и мобильный телефон оставили при мне. Ничего не взяли", - отметил он.

Как сообщалось, Бояркин работал и.о. председателя Держгеонадр с 2015 года до 25 мая текущего года. В мае со скандалом были назначены новые руководители Держгеонадр - первый заместитель председателя Николай Фощий и заместитель председателя Олег Кирилюк (последний также исполняет обязанности председателя Госгеонедр).

Указанные руководители были назначены несмотря на решение Киевского апелляционного административного суда, который, в частности, признал незаконным конкурс на должности заместителя и первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины и обязал провести его повторно.

Отмечается, что в мае Бояркин вернулся на должность, которую занимал до назначения и.о. главы Держгеонадр, а именно - в Департамент организационно-аналитической работы и управления персоналом Держгеонадр.