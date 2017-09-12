С начала года в Украине закрылось почти полмиллиона ФЛП

С начала текущего года из 454 тысяч физических лиц - предпринимателей, которые подали заявление о приостановлении своей деятельности, 368,4 тысяч - в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности.

Об этом сообщил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности, передает пресс-служба ведомства.

"Это предприниматели, которые фактически находились на общей системе налогообложения и в течение последних лет не осуществляли предпринимательской деятельности, не получали доходов но не платили никаких налогов", - сказал он.

"Они прекратили деятельность из-за принятых изменений в закон №2464, которые предусматривают уплату физлицом-предпринимателем 22% ЕСВ от минимальной заработной платы, даже если нет никакого финансового результата", - отметил Дроняк.

По его словам, с начала 2017 года закрылось только 85,8 тыс. предпринимателей, которые действительно осуществляли деятельность и платили налоги. В то же время открылось 196 тыс. новых предпринимателей.

В целом, отметил чиновник, на упрощенной и общей системе налогообложения находится сегодня 1,65 млн физических лиц - предпринимателей, осуществляющих деятельность.

Напомним, 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Экономическая правда