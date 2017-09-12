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Проект бюджета-2018 не предусматривает дотации шахт - Минфин

Вторник, 12 сентября 2017, 10:01

Министр финансов Александр Данилюк отмечает, что проект государственного бюджета на 2017 год не предусматривает дотации шахт.

Об этом министр сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Дотации на шахты не предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год", - сказал Данилюк, отвечая на вопрос о господдержке угольной отрасли Украины.

В начале июня председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что до осени 2018 года все государственные шахты должны работать безубыточно.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уверял, что уже к концу этого года 70% украинских шахт будут безубыточными, а 50% - прибыльными.

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