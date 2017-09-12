Китайцы впервые выиграли трубный тендер УГВ на 53 миллиона

ПАО "Укргазвыдобування" 5 сентября по результатам тендера заказало компании "Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd" (Китай) бурильных труб на 1,67 млн долларов, или 52,65 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

До конца года поставят семь видов бурильных утяжеленных труб, изготовленных в этом году из стали AISI 4145Н. Цены различаются в пределах 1 413-1 938 доллара, или 37-51 тыс гривен за штуку.

Из-за наличия утолщений, муфт, резьбовых и ниппелей вычислить цену за тонну по формуле невозможно. Гарантийный срок составляет один год.

Цена сделки на 29% ниже ожидаемой стоимости закупки в 74,32 млн гривен.

Конкурентами были "USA Denimex Inc." (США) и "Thyssenkrupp Materials Trading EMEA Gmbh" (Германия), ООО "Торгиндустрия", которые не снижали цен, а также ДочП "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб".

Последнее жаловалось в конфликтную комиссию "Укргазвыдобування" на технические несоответствия, якобы имеющиеся у победителя, и предлагало поставить товар на два процента дешевле - за 51,65 млн гривен.

Но жалобу не удовлетворили, так как "предложение" Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd "предоставленное ​​в оригинале, соответствует установленным критериям квалификации и техническим требованиям".

"Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd" - это первая китайская фирма, которая выиграла тендер "Укргазвыдобування" на поставку труб.

Владельцем является Dai Aijun, а контактным лицом в "Прозорро" - Виталий Свичкар. Он владеет полтавским ООО "НПП Горизонт" и является соучредителем ООО "БСК Промстрой" и ООО "Свет Трейд".

По данным "Украинских новостей", Свичкар возглавляет правление "Джиангсу элит петролеум технолоджи Украина". Он сообщил агентству, что специалисты "Укргазвыдобування" выезжали на завод в Китай для изучения производства.