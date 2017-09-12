В Укрэнерго говорят, что зимой проблем не будет при одном условии
Компания "Укрэнерго" технически готова к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.
Он отметил, что все технические мероприятия выполнены в полном объеме. "Проведена ремонтная компания, надежность работы энергосистемы приведена в соответствие", - сказал он.
По его словам, ремонтная компания еще завершена не на всех тепловых блоках, но она идет по графику и никаких проблем с технической точки зрения готовности энергосистемы по оборудованию, как по магистральным сетям, так и по генерации не ожидается.
"Другой проблемой является то, что уже 3 год подряд наблюдается дефицит угля в силу тех или иных обстоятельств. К сожалению, в этом году у нас снова наблюдаются постоянные критически низкие запасы угля перед началом отопительного сезона", - заявил председатель Укрэнерго.
"Учитывая, что это уже третий год подряд, наработан значительный опыт, и мы не ожидаем существенных проблем, но даже сейчас остаются запасы угля больше чем год назад", - сказал Ковальчук.
"Если все генерирующие компании выполнят обязательства, которые они на себя взяли, мы не ожидаем никаких проблем", - подытожил он.
Экономическая правда
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