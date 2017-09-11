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НБУ начал укреплять официальный курс гривни

Понедельник, 11 сентября 2017, 20:49

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 сентября на 7 копеек и установил его на уровне 26 гривен за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,2 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5494 гривни.

Напомним, 11 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,00-26,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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