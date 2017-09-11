Таможни перечислили более 8 миллиардов на дороги – ГФС

В течение января-августа 2017 года на реконструкцию дорог в рамках эксперимента по перечислению 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей обеспечено 8,14 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В целом по результатам 8 месяцев 2017 года в бюджет перечислено 196,3 млрд гривен таможенных платежей. Индикативные показатели Министерства финансов перевыполнены на 12,2%, дополнительно обеспечено 21,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд гривен.

В частности, в августе перечислено 26,9 млрд гривен таможенных платежей, что составляет 101,2% выполнения индикатива Минфина, дополнительно поступило 321 млн гривен.

"По сравнению с августом 2016 года поступления выросли на 23,9%, или почти на 5,2 млрд гривен. Среднедневные поступления в августе 2017 года составили 1,2 млрд гривен, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24%, или на 236 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, правительство заявило о начале в 2017 году масштабной реконструкции украинских дорог.

Ранее в Кабмине рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансированиедорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд гривен.

При этом 15 млрд гривен должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 млрд гривен - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

Однако 9 августа Гройсман сообщил, что Минфин и Нацбанк не смогли согласовать репрофайлинг, а дополнительные средства на дорожное строительство поступят от перевыполнения плана таможенных сборов.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.

Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Ранее ЭП писала серию материалов "Дороги позора" о трассах Одесса-Рени, Львов-Радехов-Луцк и "Днепропетровск-Николаев".

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Экономическая правда