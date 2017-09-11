Из Польши в Украину без уплаты налогов ввезли товаров на 3,5 миллиарда евро

Министерство финансов Польши опубликовало данные об объеме импорта товаров из Польши в Украину по документам TAX FREE с 2013 года по 1-й квартал 2017 года.

Соответствующая информация предоставлена в ответ на запрос "Экономической правды".

За указанный период в Украину по документам TAX FREE без уплаты НДС и таможенных пошлин было ввезено товаров на сумму более 3,5 млрд евро.

Минфин Польши зарегистрировал 10,9 млн бланков TAX FREE. Средняя сумма по одному бланку составляет 323 евро.

"Мы приводим данные, которые были получены из системы "Возврат НДС для туристов", - пишет в ответе представитель департамента СМИ Министерства финансов Польши.

"Эта услуга позволяет пользователям (туристам и продавцам) предварительно зарегистрировать свои бланки TAX FREE, которые сопровождают товары покидающие пределы таможенной территории Европейского Союза", - добавили в польском минфине.

Представитель министерства также объясняет в ответе смысл существования бланков TAX FREE.

Зарегистрированный документ отправляется в "зал ожидания" документов. В результате время таможенного оформления, связанное с подтверждением экспорта товаров, уменьшается до необходимого минимума.

Сотрудник таможенного поста, собирающий ранее представленные документы, проверяет соответствие товаров и данных с персональным бланком TAX FREE и подтверждает экспорт.

С данными о количестве бланков и средней сумме одного бланка можно ознакомиться в таблице:

Всеволод Некрасов, ЭП