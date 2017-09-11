В НАБУ рассказали, как Приватбанк кредитовал связанных лиц

Руководители и учредители 36 компаний, получивших кредиты в Приватбанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля перед национализацией, являются нынешними или бывшими сотрудниками группы Приват.

Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.

В ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков Приватбанка была закрыта новыми кредитами 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки товара.

"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем в размере 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность по телу и по процентам по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако различие в том, что среди тех 193-х были в том числе реальные залоги - движимое и недвижимое имущество. Здесь же только имущественные права на будущие поставки товара", - отметил глава НАБУ.

Сытник подчеркнул, что расследование продолжается, сотрудники НАБУ проверят упомянутые 36 компаний.

Он сообщил также, что НАБУ допросило заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников НБУ. Подозреваемых по делу пока нет, а юридическую оценку действиям сотрудников НБУ дадут по результатам расследования.

Как сообщалось, 10 августа Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.