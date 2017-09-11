СБУ подозревает Богуслаева в незаконной продаже 56% Мотор Сич

Служба безопасности Украины подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций крупного машиностроительного предприятия Мотор Сич китайским инвесторам.

Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда от 7 сентября, передает Liga.net.

Cогласно решению, 6 апреля 2016 Мотор Сич получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

После этого, в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО Мотор Сич доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций Мотор Сичи, ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% Мотор Сичи через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО Гарант Инвест, ООО Гарант Альфа, ЗАО Торговый дом" Елена", СК Мотор Гарант и другие структуры.

Ранее народный депутат, почетный президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций Мотор Сичи с 15,8% до 1%. СБУ в июле открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению".

Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал акции Мотор Сичи, которые учитываются на счетах СП ООО Драгон Капитал и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

Вячеслав Богуслаев в комментарии Liga.net не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций.

"Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", - отметил Богуслаев.

Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке.