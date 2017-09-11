Порошенко подписал закон о налогообложении доходов нерезидентов

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению", - говорится в сообщении.



Отмечается, что это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.



Напомним, 7 сентября Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов, полученных от операций с облигациями внутреннего государственного займа и облигациями местных займов.