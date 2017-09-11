Все разделы
Укр / Рус

Порошенко подписал закон о налогообложении доходов нерезидентов

Понедельник, 11 сентября 2017, 14:05

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Напомним, 7 сентября Рада освободила от налогообложения доходы иностранных инвесторов, полученных от операций с облигациями внутреннего государственного займа и облигациями местных займов. 

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Порошенко закон
Материалы по теме
Доходы инвесторов от операций с ОВГЗ больше не будут облагаться налогом 9 сентября 2017, 14:03
Украина должна предоставлять транзит газа ЕС, а не России - Порошенко 7 сентября 2017, 14:40
Президент призывает как можно скорее провести земельную реформу 7 сентября 2017, 12:13
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте