Зерновая госкорпорация возобновила поставки зерна в Китай

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов договорилась о поставке нескольких партий зерновых общим объемом до 300 тысяч тонн до конца 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

"Достигнута договоренность о поставке в адрес ССЕС до конца 2017 года нескольких партий зерновых, кукурузы и пшеницы общим объемом до 300 тыс. тонн", — отметил первый заместитель главы правления корпорации Виталий Шулежко.

По информации ГПЗКУ, ССЕС в 2016-2017 маркетинговом году законтрактовала более 720 тыс. тонн зерновых.

"В 2016-2017 МГ нам удалось достичь договоренности относительно поставки китайской корпорации 720 тыс. тонн зерновых. Из общего законтрактованного объема было отгружено почти 702 тыс. тонн, что на 11% превышает объемы поставок предыдущего сезона, когда в целом в адрес ССЕС было экспортировано чуть более 633 тыс. тонн", — рассказал Шулежко.

Как сообщила ранее китайская корпорация ССЕС, после смены руководства ГПЗКУ в мае 2017 года торговые операции между сторонами приостановились.

Ранее ЭП уже писала, как ГПЗКУ выполняет договоренности с китайской стороной.

Речь идет о 1,5-миллиардной долларовой ссуде, которая предоставлялась под госгарантии, и которую в случае, если не получится достичь договоренности о реструктуризации, придется возвращать правительству.

ГПЗКУ была создана правительством в августе 2010 года. В ее состав входит сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы.

Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерна. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн грузов в год.

Корпорации принадлежит 10% сертифицированных зерновых мощностей Украины, а возможности ее портовых терминалов позволяют обеспечить до 12% среднегодовых объемов экспортной перевалки зерна.

Последние три года компания убыточна. Сумма убытков: 2014 год – 3,536 млрд гривен, 2015 год – 3,029 млрд гривен, 2016 год - около 600 млн гривен.

В рамках заключенного в 2013 году контракта украинская компания должна была поставлять в Китай ежегодно около 5 млн тонн зерна, преимущественно кукурузу. В конце прошлого года корпорация остановила экспорт в КНР.

Как сообщалось, Фонд госимущества готов продать ГПЗКУ уже в 2017 году.

Экономическая правда