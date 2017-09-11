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Гройсман объяснил повышение цен

Понедельник, 11 сентября 2017, 10:50

На рост цен в Украине влияют цены на импортные товары и сезонные колебания цен на товары.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина". 

"Меня тоже беспокоит рост цен, особенно в отношении продуктов питания. Это все вызвано не ростом социальных стандартов, а вызвано, в том числе колебанием внешних рынков. Если мы посмотрим на рост цен за границей, то мы понимаем, что тут есть проблемы, где уже импорт давит на украинские цены", - сказал Гройсман.

Он отметил, что задачей правительства является создание условий, когда рост доходов граждан будет опережать рост цен, а также в некоторых случаях – остановить рост цен.

"Мы пробуем ряд мер, которые позволят нам, во-первых, остановить рост по некоторым категориям (товаров - ЭП). Также мы имеем и сезонные колебания, это очевидный факт, что, например, осенью одна группа товаров дорожает", - сказал премьер.

Напомним, с 9 сентября в Украине подорожал алкоголь.

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Гройсман цены
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