Британские юристы будут защищать "Нафтогаз" от "приватовцев" за 3 миллиона евро

НАК "Нафтогаз Украины" 4 сентября заключил соглашение с международной юридической фирмой "KWM Europe LLP" о юридических услугах на 3 млн евро.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что она связана с защитой прав и интересов Украины.

До 30 августа 2018 года фирма будет представлять НАК в Лондонском международном арбитражном суде по делу по обращению миноритарных акционеров "Укрнафты" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited", связанных с группой "Приват".

Средняя почасовая ставка составляет 475 евро, куда входят расходы на канцелярские, почтовые и курьерские услуги, визы, телефонные переговоры, интернет, фотокопирование, командировки, перевод и др.

Британскую "KWM Europe LLP", члена международной сети "King & Wood Mallesons", на тендере представлял ее партнер Андрей Яковлев.

Напомним, в июле Минюст за 1,90 млн долларов нанял компанию "King & Wood Mallesons LLP" для защиты по иску к государству Украина от фирм "JKX Oil & Gas Plc", "Poltava Gas BV" (Нидерланды) и СП "Полтавская газонефтяная компания ", которые тоже связывают с "Приватом".

Кроме того, в прошлом году она пришла на тендер "Нафтогаза" касательно юридических услуг в 2017 году на ожидаемую сумму 30 млн гривен, но была отклонена вместе с ООО "Рьодль и партнеры", "Greenberg Traurig LLP" (США) и "Shearman & Sterling ( London) LLP" (Великобритания).

К аукциону допустили только представительство "Бейкер и Макензи - Си Ай Эс, Лимитед", поэтому торги пришлось отменить.