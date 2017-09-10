ДТЭК Ахметова откроет представительство в Казахстане

Энергохолдинг ДТЭК откроет представительство в Казахстане.

Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Сергей Свистиль на брифинге в рамках выставки "EXPO 2017.ASTANA. FUTURE ENERGY", передает "Интерфакс-Украина".

"Они работают (на рынке Казахстана – ЭП). Насколько я знаю, сейчас договорились о совместных проектах в сфере энергетики, по производству продукции из золы. Уже есть результаты. Сейчас создается представительство этой компании в Казахстане", - сказал он.

ДТЭК на украинском стенде в рамках EXPO 2017 представлен информационным баннером.



Более детально свои проекты и решения на выставке представили украинские компании "Фурлендер Виндтехнолоджи" (производитель ветротурбин), Syneko (разработчик водогрейного солнечного концентратора), SolarGaps (разработчик фотоэлектрических жалюзей).



Как сообщалось, выставка EXPO 2017 проходила в Астане с начала июня, ее посетили около 4 млн людей, в том числе 0,5 млн человек из-за пределов Казахстана.

Украинский стенд на выставке без использования государственных средств организовала Торгово-промышленная палата.



Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров Украины среди стран Центральной Азии. Занимает третью позицию по объему товарооборота среди стран СНГ и 21-е место – среди стран мира.



ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.