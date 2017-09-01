OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события пятницы, 1 сентября.

Об ассоциации с ЕС. С 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

О транзите газа. Транзит российского газа через Украину вырос до максимума с 2011 года.

О валюте. Приватбанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов "Приват24".

Об автогазе. С 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились.

О казначействе. Остатки средств на Едином казначейском счете в августе 2017 выросли до исторического максимума в 61,2 миллиарда гривен.

О сигаретах. Минфин предлагает увеличивать акциз на сигареты на 20% ежегодно.

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