OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события пятницы, 1 сентября.
Об ассоциации с ЕС. С 1 сентября в полном объеме вступило в силу действие Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.
О транзите газа. Транзит российского газа через Украину вырос до максимума с 2011 года.
О валюте. Приватбанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов "Приват24".
Об автогазе. С 31 августа по 1 сентября розничные цены на сжиженный газ в некоторых сетях украинских АЗС незначительно снизились.
О казначействе. Остатки средств на Едином казначейском счете в августе 2017 выросли до исторического максимума в 61,2 миллиарда гривен.
О сигаретах. Минфин предлагает увеличивать акциз на сигареты на 20% ежегодно.
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