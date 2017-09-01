В столице продолжает дешеветь жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в августе 2017 года по сравнению с июлем снизилась на 0,3% – до 23,195 тысячи гривен/квадратный метр.

Об этом сообщает в своем ежемесячном отчете портал "Столичная недвижимость".

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке снижение стоимости квартир наблюдалось в премиум-классе – на 0,6%, до 46,042 тысячи гривен/квадратных метров, эконом-классе – на 0,5%, до 16,677 тысячи гривен/квадратный метр и комфорт-классе – на 0,5%, до 21,642 тысячи гривен/квадратный метр, а выросли цены квартир бизнес-класса - на 1,1%, до 31,075 тысячи гривен/квадратный метр.

Наиболее ощутимо снизились цены на квартиры в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах столицы – на 1,8%, 1,5% и 1,4% соответственно, в то время как стоимость квартир в некоторых районах выросла. Так, в Подольском и Соломенском районах цена выросла - на 0,9% и 0,8% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 68 операторов в 180 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 33% и комфорт-класса – 30%. На новостройки бизнес-класса приходилось 26%, а премиум-класса – 13% от общего количества.

При этом в августе были приостановлены либо прекращены продажи квартир в трех новостройках.

Также средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в августе 2017 года уменьшилась на 1,5% по сравнению с июлем и составила 32,128 тысячи гривен/квадратный метр, при этом в долларах цена снизилась на 0,1%, – до 1250 долларов/квадратный метр.

При этом сообщается, что с августа 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 7,9%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 8,7%.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в августе 2017 года по сравнению с июлем уменьшилось на 2% и составило 19,629 тысячи объектов. В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

Напомним, с начала 2011 года на рынке первичной недвижимости Киева накопилось более 76,5 тысяч "зависших" квартир.

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